Pontecorvo verso un nuovo look: pietra di Trani e trachite per la nuova piazza pedonale

Proseguono i lavori per la nuova piazza di Pontecorvo: entro la settimana prossima si concluderà l’intervento di Ap Reti Gas davanti a Porta Liviana, mentre si continua con la posa della pavimentazione nel primo tratto che va dal Capitello a Via Alviano. La pavimentazione, ideata per essere coerente con il contesto di particolare valore storico e paesaggistico dell’area, è costituita da mattonelle in trachite con cordonature in pietra di Trani, posate “a correre” in un’unica direzione e darà una caratterizzazione di grande pregio a tutto il nuovo piazzale.

Il futuro della piazza

I lavori di posa proseguiranno per altre tre settimane, a cui seguiranno poi quelli della parte “esterna”, compresa tra Porta Liviana e la Chiesa di San Prosdocimo. Il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Micalizzi, oggi (22 febbraio) in sopralluogo in cantiere, dichiara: «Con la nuova pavimentazione la nuova veste di Piazzale Pontecorvo prende sempre più forma. Stiamo riuscendo a valorizzare e rendere ancora più bello un luogo iconico di Padova, una porta di accesso al centro storico, e al Santo in particolare, che saremo orgogliosi di restituire presto ai residenti, alle attività della zona e a tutti i padovani».