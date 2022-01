Piazzetta Curzola, i residenti chiedono il restyling. Giordani promette un nuovo look

La piazzetta di via Curzola avrà un nuovo look. Per ora non ci sono progetti, ma solo un primo incontro e una promessa fatta direttamente dal sindaco, Sergio Giordani. Ieri, 26 gennaio, Giordani, insieme al vicesindaco Andrea Micalizzi e agli assessori Diego Bonavina e Chiara Gallani, hanno incontrato alcuni cittadini proprio nella piazzetta della Santissimi Trinità. Nel frattempo sono state raccolto centinaia di firme, già protocollate a Palazzo Moroni.

Le richieste

I cittadini chiedono un intervento di sistemazione generale del giardino, per monitorare le presenze e dare dignità ad un'area che ospita il monumento ai caduti di Cefalonia. Assieme si è riscontrato che l'intervento di potenziamento dell'illuminazione messo in campo dall'amministrazione comunale, ha dato buoni esiti, ma un segnale importante della richiesta è quello di una riqualificazione strutturale e complessiva dell'area, sull'esempio di riqualificazione di piazzetta san Bellino.

Il futuro

Sindaco e vicesindaco hanno accolto questo impegno in modo da dedicare i prossimi stanziamenti di bilancio alla sistemazione della piazza. Giordani vuole però interventi immediati e per questo potrebbero subito essere potenziati gli impianti dell'illuminazione con l'aggiunta di alcuni punti luce, in attesa di interventi strutturali. Con l'assessore Bonavina invece si è parlato dell'intensificazione del controllo della polizia locale, mentre con l'assessore al verde Gallani, di realizzare un impianto di irrigazione, allestendo delle nuve aiuole fiorite per migliorare la bellezza e il decoro di quello spazio.