Inaugurato il cantiere per la messa in sicurezza di via Dante sulla Sp 10

Prendono il via i lavori per l'adeguamento e la messa in sicurezza di via Dante lungo la SP 10 "Desman", nel tratto extraurbano del comune di Piazzola sul Brenta. Il cantiere è stato inaugurato oggi 4 aprile dal presidente della Provincia di Padova Sergio Giordani, dal vicepresidente Vincenzo Gottardo, dai consiglieri provinciali Marco Schiesaro e Nicola Pettenuzzo, dal sindaco di Piazzola sul Brenta Valter Milani e dai consiglieri regionali Enoch Soranzo e Luciano Sandonà.

Il progetto

Il progetto prevede l'allargamento della strada al fine dell'adeguamento della sezione stradale con due corsie da 3,5 metri e relative banchine asfaltate da un metro. Sarà realizzata anche una pista ciclabile di 2,5 metri di larghezza sul lato nord della strada, in continuità con il tratto esistente nel centro abitato. Nell'ambito del cantiere sono compresi i lavori degli Enti gestori dei servizi di rete per l'eliminazione delle interferenze con spostamento e relativi interramenti, ove possibile, delle linee elettriche, telefoniche, gas e acquedotto. Gli interventi sono il frutto di un Protocollo d'intesa, sottoscritto nel 2018, tra la provincia di Padova, la provincia di Vicenza e i comuni di Piazzola sul Brenta e Camisano Vicentino. L’allargamento della strada proseguirà infatti anche in provincia di Vicenza fino a Camisano Vicentino. Il progetto esecutivo dell’intervento, redatto dalla Società d’Ingegneria E-Farm Engineering & Consulting Srl, incaricato della progettazione dell’opera, prevede un importo complessivo di 5milioni e 200mila euro. L'inizio dei lavori è previsto entro la metà di aprile per finire entro settembre del prossimo anno.

Il presidente della Provincia

Il presidente della Provincia Sergio Giordani sottolinea: «Mi è bastato dare un’occhiata questa mattina al traffico lungo questa strada per comprendere quanto sia importante questo intervento. E’ doveroso investire sulla viabilità, per mettere in sicurezza tratti di strada come questo, insicuri non solo per i ciclisti, che avranno finalmente una pista ciclabile, ma anche per automobilisti e camionisti. Come Provincia dobbiamo porre molta attenzione per queste situazioni ed investire in sicurezza. Ringrazio chi mi ha preceduto per aver compreso l’urgenza di questo intervento, a partire dal sindaco di Piazzola e da quelli che lo hanno preceduto, e per aver fatto pressione affinché partissero i lavori. Ancora un anno e mezzo e finalmente questi disagi saranno solo un ricordo».

Il sindaco di Piazzola sul Brenta Valter Milani

«E’ una giornata importante, un punto di arrivo di un lungo percorso. Avremo finalmente una strada sicura ed una pista ciclabile in Via Dante, mettendo persone e veicoli in sicurezza. Provincia e Comune insieme realizzano ora quest’opera, fortemente voluta anche dalle amministrazioni che mi hanno preceduto ed in particolare dall’Amministrazione dell’ex sindaco Enrico Zin che nel 2018 sottoscrisse il protocollo d’intesa con le Provincie di Padova e Vicenza ed il Comune di Camisano. Un’attività amministrativa portata avanti con decisione dall’attuale amministrazione che, con grande impegno e merito degli assessori Igor Callegari e Lorenzo Bettella, ha finanziato la pista ciclabile. Un plauso va anche ai cittadini di Via Dante che costituitisi in Comitato ne hanno sostenuto la realizzazione. Ci diamo tutti appuntamento al prossimo anno per inaugurare le opere realizzate».

Il consigliere provinciale Marco Schiesaro

«La SP 10 è una strada molto stretta e assai utilizzata non solo dalle auto ma anche dai camion. Con l’avvio dei lavori oggi andiamo a realizzare un’opera molto importante anche dal punto di vista finanziario, perché supera i 5,5 milioni di euro di investimento per 1,7 km di strada. I lavori, che partiranno subito dopo Pasqua, prevedono non solo la realizzazione di tutti i nuovi sottoservizi su tutto l’asse stradale, ma anche il suo allargamento con la costruzione a fianco anche di una pista ciclabile. Un grande intervento quindi non solo di mobilità dolce, ma di adeguamento di un tratto di strada, apprezzato dai cittadini e dai residenti lungo questa via. Un’opera voluta e riconfermata da tutte le amministrazioni comunali che si sono susseguite nel tempo, fortemente voluta dai cittadini ed è anche per questo che oggi siamo molto contenti di aver inaugurato questo cantiere».