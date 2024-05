Piedibus per andare a scuola per i bambini della Nievo

Un nuovo servizio e una nuova occasione di indipendenza e responsabilità per i bambini della primaria Nievo a Montegrotto Terme: è attivo da oggi il piedibus. Sei giorni ala settimana, dal lunedì al sabato, con qualsiasi tempo eccetto eventi eccezionali, appuntamento alle 7.40 nello spazio adiacente all'Oratorio della Madonna Nera per andare tutti assieme accompagnati da due adulti, uno davanti «autista» e uno dietro «controllore» che chiude la fila per andare tutti assieme a scuola.

«E' una grande soddisfazione - afferma l’assessore all’istruzione di Montegrotto Terme. essere arrivati a realizzare questo progetto. Grazie all'iniziativa e alla volontà delle docenti e i genitori della Scuola primaria I. Nievo, finalmente siamo riusciti a concretizzare il progetto che vede anche l'importante collaborazione dell'AUSSL6 Veneto. La promozione del cammino, dell'andare a piedi sul tragitto casa-scuola è un’azione molto importante. E' un'attività motoria che fa bene alle persone e all’ambiente, contrasta la sedentarietà, riduce il traffico e facilita la socializzazione infatti lo si può considerare anche come una sorta di momento pre-scuola che consente ai bambini di poter stare insieme durante il tragitto e di arrivare a scuola più reattivi. Altro aspetto non trascurabile, li porterà ad acquisire una maggiore autonomia ed una conoscenza del territorio».