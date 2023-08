Sagra di Monterosso, è subito pienone

Non si aspettavano così tanta gente neppure gli organizzatori, ma è stato subito tutto esaurito, come si prevede anche per le prossime serata per una manifestazione molto amata che torna dopo tre anni di stop forzato

Dopo tre anni di stop forzato causa Covid, torna la famosissima Sagra dei bigoli di Monterosso dal 23 al 27 agosto, presso la parrocchia di San Bartolomeo. E la risposta del pubblico, la serata di apertura, c' è stata eccome. In tantissimi hanno partecipato e si prevede il pienone anche nelle prossime serate.

La ricetta del famosissimo impasto viene tramandata da anni tra i numerosissimi volontari e i bigoli sono autenticamente fatti al torcio: squadre di 15 volontari, ogni sera, si succedono a girare il torchio per un risultato davvero di primordine. Il bigolo di Monterosso è nato trentuno anni fa e tuttora viene prodotto in diretta con il torchio a trafilatura in bronzo, anzi: da tanti torchi – o bigolari – azionati a forza di braccia dagli Alpini della sezione di Abano Terme che hanno anche ravvivato la serata con canti tipici che hanno coinvolto tanti dei presenti.

I bigoli di Monterosso nel 2014 hanno acquisito la Denominazione Comunale di Origine (DE.co), e sono il primo prodotto tipico a ricevere la denominazione ad Abano Terme. Questa denominazione permette di identificare e valorizzare i prodotti agro-alimentari di un comune.Immancabili i bigoli al ragù, alla contadina, all'anatra ed in salsa ma non mancano le opzioni vegetariane: bigoli alla boscaiola ed al pomodoro. Tornano anche i tanto amati ruspiosi, pasta corta con il famoso impasto dei bigoli.

Novità di quest'anno la porchetta. Non poteva mancare anche il tipico dolce di San Bartolomeo ai fichi.Ma come per ogni sagra che si rispetti, dal menu non manca la carne ai ferri, polenta e verdure varie. La Sagra di Monterosso è realizzata dalla Parrocchia in collaborazione con i volontari di moltissime Associazioni di volontariato del territorio.