Si corre in pigiama per aiutare i bambini ricoverati in Oncologia

La Pigiama Run non si ferma più: la corsa dedicata ai più piccoli, malati di tumore, ogni anno diventa sempre più grande, grazie?alla?capillare?rete di LILT su tutto il territorio nazionale. Venerdì 15 settembre in 23 piazze di altrettante città in tutta Italia torna la corsa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. L’evento, alla sua quinta edizione, mette tutti in pigiama con l’obiettivo di mostrare in questo modo vicinanza a chi è costretto a indossarlo tutto il giorno, per le lunghe degenze ospedaliere. A fare da testimonial nazionali la coppia di amici LILT, Juliana Moreira e Edoardo Stoppa.

Il programma

La Pigiama Run di Padova, appunto, partirà e arriverà in Prato della Valle, lato Loggia Amulea, e si snoderà per il centro città in un percorso di circa 6km adatto a tutti, sia a chi ama la corsa e a chi vorrà camminare. Dress code per tutti: il pigiama. Il village allestito in Prato della Valle aprirà alle 16.00 per la consegna dei pacchi gara e per raccogliere le iscrizioni di quanti non l’hanno fatta online. Ad animare il village i gazebi dei nostri partner che offriranno diverse esperienze, oltre alla presenza della Diretta di Radio Padova con Franco Ghirardello, affiancato dall’affezionata Stefani Miotto #lacantantelirica, che animeranno i saluti istituzionali iniziali e tutta la corsa.

I robot

Ospiti speciali della corsa, anche quest’anno, saranno i robottini di telepresenza, che permetteranno ai giovani ospiti della Pediatria di partecipare alla Pigiama Run. Le guardie del corpo dei Robot saranno un gruppo di studenti del Liceo Fermi di Padova, che ha preso a cuore il progetto e sostenuto la partecipazione di studenti e studentesse.

Le dichiarazioni in conferenza stampa

La dottoressa Franca De Lazzari, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Padova sottolinea: «Si dice da sempre che la salute non ha prezzo, ma per quanto possiamo dire ‘non ci interessa quanto costa, l’importante è la salute’ alla fine i soldi servono. Il Comune di Padova in questo contesto vuole esserci per solidarietà, non solo quella economica, ma anche dire a tutti i bambini e ragazzi malati la città è con te. Essere insieme è il messaggio che il Comune vuole dare a tutte quelle persone, e a Padova sono tante, la città è a tua disposizione, troviamo strumenti che effettivamente siano anche economici ma dimostriamo anche - e la Pigiama Run è un modo per esprimerlo -, che siamo con voi, che ci siamo, il Comune, la Giunta e tutti i cittadini padovani. Padova è una città ospitale e solidale e io credo che saranno tanti i cittadini che parteciperanno all’iniziativa. Sarà una bella camminata, utile perché ci vogliono le risorse economiche e l’umanità. Queste due cose migliorano la qualità della vita anche dei bambini malati e delle loro famiglie». «Il Pigiama è un indumento comune per tutti, ma che diventa una costrizione per chi lo indossa in ospedale. In un'occasione come la Pigiama Run lo sfoggiamo con orgoglio per mostrare solidarietà a tutti i malati, in particolare i bambini. Come LILT Padova non ci occupiamo direttamente di oncologia pediatrica.” Dino Tabacchi, Presidente di LILT Padova prosegue: “Anche per questa seconda edizione abbiamo scelto di sostenere la Pediatria di Padova attraverso la sua Fondazione rinnovando una collaborazione importante per il benessere dei più piccoli, che ha portato tutte le istituzioni cittadine ad essere presenti in diverso modo. Ringraziamo in particolare l’amministrazione comunale e i molti partner che entusiasti hanno aderito al nostro appello mettendo in campo ogni tipo di supporto».

Il ricavato

Il ricavato dell’evento che si svolgerà a Padova sarà destinato alla Fondazione Salus Pueri e servirà a supportare gli spazi dedicati all'accoglienza dei bambini con malattie complesse, rare e oncologiche, in Pronto Soccorso Pediatrico Prof.ssa Liviana Da Dalt – Direttrice Dipartimento Salute Donna e Bambino e Presidente Fondazione Salus Pueri: «Siamo Orgogliosi di partecipare come beneficiari a questa importantissima iniziativa di Lilt Padova che, per il secondo anno consecutivo, ha deciso di essere al fianco di chi è costretto già da piccolissimo a stare tutto il giorno in pigiama a causa di malattie lunghe e complesse. Proprio per questo abbiamo deciso di dedicare il ricavato della Pigiama Run 2023 al progetto di umanizzazione degli spazi del Pronto Soccorso Pediatrico, che ogni giorno si dedica all’accoglienza e alla cura di bambini con malattie complesse, rare e oncologiche. Obiettivo del progetto è quello di offrire spazi, competenze professionali e culturali, dotazione tecniche e strumentali pensati in funzione del piccolo paziente e della sua famiglia. Vogliamo creare un ambiente, che abbia un impatto rassicurante stimolando sentimenti positivi nel bambino, andandolo a distrarre e di conseguenza a diminuire stress ed ansia derivanti dal trovarsi in ospedale. Vogliamo normalizzare il più possibile l’esperienza dell’Ospedale per il bambino e la sua famiglia».

Per iscrizioni e dettagli: www.pigiamarun.it