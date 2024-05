Tutto il rosa di Padova: torna la Pink Run, dedicata a Sara Buratin

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: sta per alzarsi il sipario sulla 15esima edizione della Pink Run, la corsa/camminata benefica riservata alle sole donne con i suoi consueti 8 km lungo le vie del centro storico di Padova, in programma domenica 12 maggio alle ore 17.

Pink Run

Da sabato 11 maggio dalle 12 alle 19 sarà possibile iscriversi all’evento direttamente in Prato della Valle ai desk dedicati, così come domenica 12 dalle 10 alle 16. Varranno gli stessi orari per chi si è già iscritta e ritirerà il pacco corsa, presentando la ricevuta di conferma dell’iscrizione stampata o direttamente dal proprio telefono. La quota d’iscrizione (15 euro) comprende la donazione, la copertura assicurativa, il doppio ristoro, la gym sack dell’evento con all’interno la t-shirt ufficiale 2024 e alcune sorprese offerte dagli sponsor. I pacchi corsi sono 5mila, fino ad esaurimento scorte. Anche quest’anno sarà possibile personalizzare l’official t-shirt allo stand di Opaco, negli stessi orari dei desk: costerà 5 euro, come gli anni scorsi. La corsa/camminata partirà alle 17.

Centro Veneto Progetti Donna

L’obiettivo? Come sempre quello di raccogliere fondi e donarli ad Onlus attentamente selezionate. Sono due le realtà selezionate che beneficeranno dei proventi dell’evento: la prima è il Centro Veneto Progetti Donna, associazione di volontariato - Onlus che offre sostegno a donne, italiane e straniere, in difficoltà e coinvolte in situazioni di violenza e maltrattamento familiare e non. Nasce a Padova nel 1990 per iniziativa di un gruppo di donne per dare una risposta concreta alle numerose richieste di aiuto. Il progetto selezionato da Pink Run è “Orphan of Femicide Invisible Victim”: se il femminicidio rappresenta l’atto estremo della violenza contro le donne, diventare orfano ne è l’estrema conseguenza. Si stima che ad oggi, in Italia, siano presenti circa 2000 orfani/e di femminicidio. Il progetto prevede interventi di presa in carico integrata a sostegno e misure di supporto per la famiglia affidataria. Questo progetto sarà dedicato a Sara Buratin, giovane mamma brutalmente uccisa lo scorso 27 febbraio a Padova.

Fondazione Miglior Vita Possibile

La seconda è la Fondazione Miglior Vita Possibile promuove e sostiene lo studio, la diffusione della cultura e delle opportunità di avanzamento scientifico e del miglioramento delle condizioni di salute e di vita della popolazione pediatrica sottoposta a cure palliative, sensibilizzando gli esponenti del mondo imprenditoriale e della cultura scientifica e tecnologica alla realizzazione di metodologie, strumenti e protocolli di cura sempre più avanzati ed efficaci nel campo delle Cure Palliative pediatriche. Insieme a La Miglior Vita Possibile contribuiremo al finanziamento per la realizzazione dell’Hospice Pediatrico di Padova.

Iscrizioni

Le iscrizioni on line sono ancora attive sul sito www.pinkrun.it. Negli anni passati sono stati raccolti e devoluti a 23 progetti benefici selezionati 478.529 euro