Maltempo, in arrivo forti piogge e temperature in calo di almeno 10 gradi

A Padova domani sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti al mattino di domani 17 settembre con piogge e rovesci anche temporaleschi ma in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 18mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 1911m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest.

Freddo

Sul fronte freddo che attraversa Veneto, Friuli-VG e Trentino-AA nella prima parte del giorno: tra la notte di oggi e il mattino piogge e rovesci anche diffusi, a sfondo temporalesco su Padova e provincia e clima molto fresco e ventoso per Bora. Sulle Dolomiti e rilievi friulani spruzzate di neve possibili fin verso i 2000m. Dal pomeriggio rapido miglioramento con graduali schiarite. Temperature in sensibile calo a tutte le quote, valori massimi non oltre i 17/18 gradi a Padova.