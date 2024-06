La pioggia allaga il sottopasso di Villaguattera

E' bastata mezz'ora di pioggia per allagare il sottopasso di Villaguattera. L'acqua ha reso difficoltoso il traffico dei veicoli se non soprattutto di motociclette e scooter, mentre le biciclette hanno potuto beneficiare della pista che posizionata molto più in alto della strada, così da poter essere percorribile senza problemi. Qualche problema in più per le auto, sia per quelle che provenivano da un senso che dall'altro di marcia. Alla rotonda come lungo la strada che porta verso il centro commerciale Brentelle si è inevitabilmente creata una discreta colonna di automobili visto che per attraversare il sottopasso è stato per tutti inevitabile proseguire molto lentamente.