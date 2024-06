La pioggia non ferma la Via dei Carraresi: in 120 a Cittadella su bici d’epoca

Nonostante pioggia e mal tempo abbiano tentato di rovinare la festa alla ciclostorica Via dei Carraresi, alla fine la voglia di ritrovarsi e divertirsi con abbigliamento e bici d’antan ha avuto la meglio. Cittadella si è riempita di circa 120 appassionati, tutti vestiti come si faceva prima degli anni ’70, e così sono partiti da Piazza Pierobon.

Dopo aver aggirato la cinta muraria si è andati in direzione Bassano del Grappa e il ponte degli Alpini, quindi la Val Rovina, la strada della Fratellanza e la chiesa della Madonna del Ciclista con piccolo museo al suo interno e il monumento dedicato ad Alfredo Martini. A quel punto si è deciso di evitare di fare la Rosina e la sua discesa bagnata, andando verso Valle San Floriano e prendere la strada dei ciliegi. Una volta giunti in località Vallonara si è attraversata la famosissima piazza degli Scacchi nel centro storico di Marostica e da qui è cominciato il ritorno passando per Cartigliano ed affrontando due bellissimi tratti di strada Bianca che costeggiano il fiume Brenta.

“Ci siamo divertiti, peccato per il mal tempo che ha spaventato più di qualcuno - ha detto Filippo Pozzato, organizzatore dell’evento insieme al Comune di Cittadella -. C’erano 200 iscritti, poi siamo partiti in 120. Abbiamo tagliato la Rosina perché fare la discesa con quelle bici sarebbe stato troppo rischioso, credo sia stata la scelta giusta. Abbiamo riportato a Cittadella un grande evento e da qui sì può solo crescere”.

Grande successo anche per la mostra “Le Bici dei Campioni” che, presso la Chiesa del Torresino, ha dato modo a centinaia di appassionati di ammirare da vicino alcuni gioielli delle leggende italiane, comprese le bici di Fausto Coppi, Gino Bartali, Francesco Moser e Marco Pantani, solo per citarne alcune, oltre ad alcune opere dell'artista Miguel Soro Garcia.