Cambio della guardia alla guida della Compagnia di Piove di Sacco

In questi giorni di inizio luglio ci sono stati avvicendamenti importanti ai vertici del comando provinciale. Con i migliori auguri di buon lavoro il colonnello Michele Cucuglielli saluta il maggiore Domenico De Luca, comandante della Compagnia di Piove di Sacco, che dopo cinque anni lascia l’incarico per trasferirsi a Montebelluna dove assumerà il comando della Compagnia. L’ufficiale ha svolto con impegno e riconosciuta professionalità il delicato ruolo, garantendo grazie al capillare presidio delle stazioni dipendenti, vicinanza alla popolazione e la fondamentale opera di prossimità al cittadino.

Benvenuto tenente

Al suo posto, è arrivato il tenente Giacomo Chimienti, proveniente dalla Compagnia di Vicenza dove negli ultimi 5 anni ha retto il Nucleo Operativo e Radiomobile. L’ufficiale, sposato con due figli, dopo la formazione presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di Roma ha prestato servizio quale responsabile del reparto servizi magistratura di Reggio Calabria per poi essere trasferito alle dipendenze del comando carabinieri Legione Veneto. Il tenente sarà chiamato ad un importante lavoro in un territorio non facile, dove tuttavia l'operato delle stazioni esterne è egregio e le possibilità di ottenere risultati lusinghieri sono molteplici.