Addio a Nadia Tessaro, spina dorsale di Legambiente

Dolore a Piove di Sacco per la scomparsa di Nadia Tessaro. 53 anni, punto di riferimento del circolo Legambiente di Piove. Per l'associazione che tutela il territorio, la donna oltre ad avere negli ultimi vent'anni mantenuto un ruolo attivo e da protagonista, ha svolto anche le funzioni di presidente. Lascia nello strazio il padre Vito, la sorella Alessandra e tutti coloro che nel corso degli anni ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali. Prima che la malattia le togliesse ogni residua energia era dipendente di una ditta di cablaggi a Cantarana nel comune di Cavarzere. A tradirla è stato un male incurabile.

La malattia

La 53enne ha avuto i primi sintomi circa un anno fa. Le analisi a cui è stata sottoposta l'hanno messa di fronte ad una tragica realtà. Lei, Nadia, non ha mai smesso di credere alla guarigione, conducendo una vita dignitosa e sempre propositiva verso gli altri. Una donna dai valori umani importanti, aperta alla conoscenza, al rispetto del prossimo e dell'ambiente. Nel suo dna c'era una bontà d'animo che l'hanno fatta diventare un punto di riferimento per centinaia di amici e conoscenti. Il funerale è fissato per domani 13 settembre alle 10,30 nel santuario della Madonna delle Grazie di Piove di Sacco.

Il ricordo del presidente di Legambiente Piove di Sacco

Maurizio Savioli, presidente del circolo Legambiente di Piove: «Gli amici del Circolo della Legambiente di Piove di Sacco manifestano incredulità e dolore per la prematura scomparsa di Nadia, che per lunghi anni ha svolto attività di volontariato nella nostra Associazione rivestendone, per un periodo, anche la carica di presidente del Circolo. Nadia ha lasciato dei solchi in questo nostro Circolo e siamo certi che da questi nasceranno nuovi frutti».