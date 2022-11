Porti turistici, chioschi e ristorantini sull'acqua, ecco il futuro del Piovego tra Boschetti e Portello

Quattro piccoli porti turistici sul Piovego. L'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso di manifestazione d'interesse per affidare la gestione degli spazi acquei tra piazzale Boschetti e il Portello dopo aver ricevuto richieste da parte di alcune società di navigazione. Il bando prevede la possibilità di realizzare attività commerciali sull'acqua e sui pontili del Piovego. Potranno quindi partire barche turistiche o essere prese in affitto. A queste si potrà affiancare qualsiasi tipo di attività commerciale, dal chioschetto al localino fino ad ristorante sull'acqua. «Fa parte di un'azione di rilancio dei nostri fiumi - spiega il vicesindaco Andrea Micalizzi, che ha la delega alle acque fluviali - Proprio in questa fase stiamo aggiornando il piano degli attracchi, che presto porteremo in consiglio comunale, perché insieme ai diversi enti di governo vogliamo attrezzare e animare al meglio i luoghi vicini alle nostre acque». Le manifestazioni di interesse all'acquisizione dovranno essere presentate via pec all'indirizzo: sicurezzasalute@pec.comune.padova.it entro le 12: 30 del 16 dicembre.