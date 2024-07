«Racconti fuorvianti.A Padova liste d'attesa fino al 2025 e visite dopo 18 mesi»

«Sta passando un messaggio completamente fuorviante. A Padova e in tutto il Veneto le liste d'attesa sono lunghissime. Basterebbe far lavorare di più gli specialisti ambulatoriali e i problemi sarebbero molti di meno. Abbiamo una sanità pubblica di altissima qualità, ma poi visitiamo i malati dopo un anno e mezzo, costringendoli a rivolgersi ai privati». Antonino Pipitone, ex consigliere regionale, medico diabetologo, contesta la versione fornita dalla Regione e dal presidente Luca Zaia sulla questione della riduzione delle liste d'attesa: «Io per primo ho una lista d'attesa fino a dicembre 2025, ma solo perché non si possono ancora prenotare quelle del 2026.

Non è più una situazione sostenibile questa e la Regione racconta solo quello che fa comodo». Per Pipitone, oggi leader dell'associazione Padova Bene Comune, la soluzione sta nel ruolo degli specialisti ambulatoriali: «La Regione già lo scorso anno ha distribuito i fondi tagliando gli specialisti ambulatoriali - prosegue Pipitone - .Poteva chiedere a questa categoria di lavorare di più, magari visitando anche il sabato e invece ha preferito continuare a distribuire i fondi tra gli ospedalieri pagati 100 euro l'ora. Anche quest'anno la scelta è stata fatta nella stessa direzione. Bisogna contrastare questo piano dell’overbooking, dove viene chiesto ai medici di visitare più pazienti, ma negli stessi orari, perché sicuramente crea scontento nei cittadini e nella qualità del lavoro, ma anche stress chi li deve visitare. Io ho fatto oltre 400 visite in più e i pazienti li devo vedere almeno due volte, quindi significa 800». a maggior parte non avrebbe problemi a farlo».