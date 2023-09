Simon Mitchell pronto ad immergersi nella piscina Y-40 di Montegrotto

Sarà in Y-40 per immergersi con rebreather e bibombola in acqua termale il dott. Simon Mitchell. Venerdì 8 settembre, il medico neozelandese specializzato in medicina iperbarica e anestesiologia scenderà per la prima volta nei 42 metri di profondità di Y-40 The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo a Montegrotto, accompagnando i tanti subacquei tecnici interessati a seguire i suoi profili di immersione dalle 17:30 su più turni.

Le immersioni sportive

Simon Mitchell, eletto Fellowship dell’Explorers’ Club di New York nel 2006 e DAN Rolex Diver of the Year nel 2015, vanta nel suo curriculum subacqueo oltre 6.000 immersioni sportive, scientifiche, commerciali e militari. È stato membro principale delle prime squadre che si sono prestate ad immergersi e ad identificare tre relitti profondi storici in Australia e Nuova Zelanda, fino a raggiungere nel 2002 i 180 metri, l’immersione su relitto più profonda mai effettuata fino ad allora.

L'evento

L’evento, organizzato nella piscina di Montegrotto dall'Hyperbaric School of Padua, Master di II Livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica presso l'Università degli Studi di Padova diretto dal professor Gerardo Bosco, consentirà di fare l'esperienza di una tec dive in ambiente confinato che consente di prestare particolare attenzione alla propria tecnica di immersione. Durante la sessione nell'acqua termale di Y-40® accompagnatori e amici che potranno assistere dalle finestre e dal tunnel subacqueo.

Simon Mitchell

«Simon Mitchell è stato l’assistente medico dell’ultima immersione eseguita dal dottor Harris, medico della Thailandia Cave, alla profondità di 214 metri respirando idrogeno – spiega il professor Bosco. - Rappresenta la persona giusta per dialogare con medici e subacquei, ma anche chiarire la corretta procedura di decompressione e offrire nuove opportunità internazionali ai giovani medici per la formazione nella medicina subacquea e iperbarica».