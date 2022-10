Iniziati i lavori nell'Alta per l'attesa pista ciclabile

Hanno ufficialmente avuto inizio i lavori nel cantiere di via Monsignor Belluzzo a Carmignano di Brenta: obiettivo è la realizzazione del primo stralcio di pista ciclabile a collegamento tra la località Boschi ed i servizi del centro comunale, tra cui anche il plesso scolastico.

Pista ciclabile

Questa prima fase prevede la creazione di quasi 600 metri di percorso ciclabile, che favorirà l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti verso il centro cittadino. Per quanto concerne la seconda fase del progetto, ancora in fase di elaborazione, si desidera procedere al completamento dell’opera con ulteriori 200 metri. La realizzazione della ciclabile ha richiesto un importo di 600mila euro, supportati da un contributo regionale di circa 300mila euro. La realizzazione di questa pista ciclabile è, in primo luogo, l’ottimizzazione della sicurezza nel tratto di strada interessato. La presenza di un percorso dedicato esclusivamente alla circolazione di ciclisti e pedoni garantisce una viabilità più fluida e riduce notevolmente i rischi di incidenti. La costruzione di una rete ciclabile ben strutturata, inoltre, incentiva l’utilizzo della bicicletta da parte dei cittadini. Evitare di utilizzare l’automobile per brevi spostamenti, inoltre, contribuisce a diminuire l’inquinamento ambientale e acustico, migliora le condizioni di traffico ed aumenta la vivibilità del territorio. I risvolti positivi sono riscontrabili anche nel benessere psico-fisico dei cittadini che, potendo circolare in sicurezza, saranno più propensi ad utilizzare la biciletta anche per spostamenti di utilità quotidiana.

Dati tecnici

Il cantiere è caratterizzato da una durata prevista di 300 giorni. La nuova ciclabile si svilupperà lungo tutta la lunghezza di via Monsignor Belluzzo, una strada caratterizzata dalla presenza di numerose abitazioni e utilizzata principalmente dai residenti. La larghezza della pista sarà di 2,5 metri e sarà dotata di tutti i servizi necessari. È prevista, ad esempio, l’installazione di un impianto di illuminazione a led per tutto il percorso, la realizzazione di tecniche di scolo dell’acqua piovana tramite canali e tecniche di dispersione. Per garantire la massima sicurezza a ciclisti e pedoni, inoltre, verrà installata un’opportuna segnaletica stradale e il percorso sarà delimitato da spartitraffico invalicabili. Un occhio di riguardo riservato anche all’aspetto estetico attraverso opere di arredo verde e l’installazione di piantumazioni lungo il percorso ciclopedonale.

Dichiarazioni

Il Sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon, ha dichiarato: “La realizzazione di questa opera vuole incentivare i cittadini ad utilizzare la bicicletta per brevi spostamenti e, soprattutto, ad usufruire in piena libertà e sicurezza dei servizi del centro cittadino. Questa pista ciclabile, che collegherà la località Boschi con il centro e le scuole, sarà molto utile per numerosi cittadini che potranno scegliere di non utilizzare l’automobile per ogni necessità. Nel prossimo piano triennale delle opere pubbliche, che approveremo entro fine anno, abbiamo previsto ulteriori ciclabili per un complessivo di quasi tre chilometri: una testimonianza che la mobilità sostenibile è una nostra priorità”.

Andrea Bombonati, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, ha affermato: “Quest’opera rientra nel progetto di creazione di una rete ciclabile comunale, volto alla connessione di punti strategici per permettere ai cittadini l’utilizzo di una mobilità sostenibile. Il nostro obiettivo primario è la creazione di una rete ciclabile completa, composta da percorsi connessi che permettano spostamenti sicuri in tutto il territorio comunale”.