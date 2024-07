Nasce una nuova pista ciclabile sul cavalcavia Grassi. Niente più pericoli per le due ruote

Sono iniziati i lavori per realizzare la pista ciclabile che partirà da via Maroncelli e arriverà fino a via del Plebiscito, passando per il cavalcavia Grassi. Si tratta di uno dei tratti più pericolosi per i ciclisti, che ostinatamente però continuano a percorrere il cavalcavia, infilandosi spesso anche tra i guardrailPer realizzare la pista ciclabile gli operai lavoreranno sull'allargamento dei marciapiedi in alcune zone e sulle attuali scarpate, dove oggi non c'è nulla, se non erba cresciuta sul ciglio della strada. In alcuni punti poi verranno creati dei raccordi per evitare che i ciclisti attraversino le corsie in maniera pericolosa. Quello è un ponte molto utilizzato, perché collega tutta l'area nord e il quartiere Arcella con la Stanga e la zona commerciale di via Venezia. E' quindi molto trafficato, ma decisamente rischioso per chi è abituato a muoversi in sella ad una bicicletta. Per farlo si usano i due marciapiedi, in entrambe le direzioni, che sono però strettissimi anche per i pedoni. I lavori, che costeranno alle casse comunali 160 mila euro, sono partiti e dureranno per tutta l'estate.

«E' esattamente per questo che abbiamo investito in quella zona - spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi - .Dopo aver lavorato su via del Plebiscito, dove in alcuni tratti abbiamo fatto anche i nuovi marciapiedi, ora passiamo dall'altra parte. Dobbiamo mettere nelle condizioni sia i ciclisti che gli automobilisti di viaggiare in sicurezza. Il cavalcavia oggi non lo permette, quindi sarà un lavoro un po' articolato, ma entro la fine dell'estate o al massimo entro l'autunno sarà completato».