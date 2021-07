Pista ciclabile nella trafficata via di Altichiero: lunedì la discussione in Consiglio Comunale

Nella giornata di venerdì 23 luglio in Commissione Quinta si è discusso del progetto di realizzazione di una pista ciclabile in via Ca’ Panosso ad Altichiero

Ciclabile

A darne notizia è il consigliere comunale Nereo Tiso: «Lunedì prossimo la variante, necessaria per la realizzazione dell’opera, verrà sicuramente approvata dal Consiglio Comunale perché l’intervento è fondamentale e i consiglieri ne riconoscono l’interesse per i cittadini. Una via ciclabile da anni attesa dal quartiere e dai residenti, che mette in sicurezza i ciclisti dall’intenso traffico quotidiano. La ciclabile occuperà il lato sinistro della strada recuperando spazio dal bordo dei campi e si concluderà all’incrocio con via Semitecolo e Di Rienza. Inizierà dalla fine delle abitazioni e passerà davanti al cimitero così da dare maggiore tranquillità a coloro che si immettono sulla strada dopo essere andati a trovare i propri cari. Un lavoro necessario che nasce dalla sinergia tra il Comune e la Consulta 6b che si occupa della zona. Un altro tassello nel quartiere dopo la riqualificazione di Piazzetta Scimone (Via Astichello) che a presto verrà realizzata e che è stata presentata qualche tempo fa ai residenti. Anche la ciclabile di Via Ca’ Panosso, fa parte del lavoro di riqualificazione delle periferie che vede impegnata l’amministrazione».