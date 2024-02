Nuova pista ciclopedonale, tre mesi di senso unico alternato sulla trafficata arteria

Presto la strada di accesso a Montegrotto Terme per chi proviene da Padova e Abano Terme avrà una pista ciclopedonale che darà sicurezza ai ciclisti e ai pedoni.

Pista ciclabile

Partiranno infatti lunedì 5 febbraio in via Roma, tra la rotatoria con via Sabbioni e la rotatoria con via Marza, i lavori per la costruzione della una nuova pista ciclopedonale. Ai cittadini è richiesta un po’ di pazienza: sarà necessario per buona parte del periodo di durata del cantiere (massimo tre mesi) istituire un senso unico alternato dalle ore 8.30 alle ore 18. «La nuova pista - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - creerà il collegamento ciclopedonale con la zona via Flacco, lato Montegrotto e via Sabbioni, lato Montegrotto, con il centro della città. Questa nuova infrastruttura va a colmare un vuoto e favorirà il collegamento ciclo pedonale in sicurezza non soltanto dei cittadini residenti, ma anche degli studenti che attualmente percorrono questo tratto sopra il marciapiede tutto dissestato. La città nei prossimi anni si trasformerà radicalmente. I lavori sul marciapiede di via Roma rappresentano un tassello importante per quanto concerne l'ingresso da nord a Montegrotto Terme e si uniranno al magnifico campeggio termale a cinque stelle che aprirà. Ringrazio fin da ora i residenti della collaborazione e le attività della zona per la pazienza che dovranno portare. Il rilancio del territorio parte anche dalla ridefinizione dei punti di ingresso alla città».

L'intervento

L’intervento, dal costo complessivo di 300mila euro, è cominciato con l’abbattimento degli alberi malati e non più recuperabili (che sono già stati sostituiti con un numero superiore di alberi piantati al parco di via Lachina), ora i lavori dovranno rifare le pavimentazioni che attualmente sono disomogenee nei materiali e molto disconnesse. Da lunedì si procederà con la rimozione dell’attuale pavimentazione in asfalto, nel tratto dove c’erano gli alberi verrà scavato il terreno per consentire l’alloggio della nuova sezione della pista ciclo-pedonale, verranno sistemate le cordonate disconnesse, e sostituite quelle irrecuperabili. Lungo tutto il marciapiede verrà posta una nuova tubazione corrugata e verrà installato un nuovo palo per l’illuminazione pubblica in un punto in cui mancava. La pavimentazione verrà poi asfaltata, verranno rifatti gli scivoli dei passi carrai, e sostituiti tutti i chiusini in ghisa. La pista ciclo-pedonale sarà lunga circa un chilometro e avrà una larghezza variabile compresa fra i 2 metri e mezzo e i tre metri, (1,25-1,50 metri per ogni senso di marcia).