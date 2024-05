Proseguono a ritmo serrato i lavori per la nuova pista ciclopedonale in zona termale

Proseguono a Montegrotto Terme i lavori per la sistemazione della pista ciclopedonale su via Roma.

Nuova pista ciclopedonale

Il primo intervento è stato quello di eliminare le piante esistenti, le quali avevano creato forti danni alla pista, iniziando a rompere e sollevare anche il massetto esistente. L’impresa affidataria poi a proceduto alla demolizione del massetto esistente, tolto la recinzione che risultava essere degradata, ripulito il marciapiede dalle radici rimaste, posato le cordonate e passi carrai in calcestruzzo e sta proseguendo con la stesa dello strato stabilizzato e binder. Tutte le attività sono state coordinate con i lavori che parellalemente si stanno svolgendo nell’Hotel Sporting, adiacente alla pista ciclopedonale. Al momento risulta da definire come procedere con l’intervento negli ultimi 70 metri in progetto, per la presenza di una siepe a ridosso della recinzione esistente. «Stiamo trovando - spiega il sindaco - un accordo con i proprietari privati per fare in modo di rispettare i regolamenti comunali esistenti per quanto riguarda la distanza delle siepi dalla pubblica strada per le manutenzioni, che fino ad ora non era stata rispettata».