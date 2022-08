Prende corpo l'anello delle ciclabili grazie alla nuova passerella

Si sta delineando il circuito di piste ciclabili di Vigodarzere, che collegherà tra loro tutte le frazioni e il Comune ad alcune ciclabili sovracomunali. Il progetto complessivo consta di tre differenti progettazioni, che toccano le quattro frazioni e si collegano da un lato all’Ostiglia-Treviso e dall’altro al Cammino di Sant’Antonio/Percorso Muson dei Sassi, che arriva fino a Camposampiero.

Passerella Terraglione

Con una recente delibera di Giunta comunale si è data approvazione allo studio di fattibilità tecnica per la realizzazione di una passerella ciclopedonale a Terraglione, che trova innesto sull’argine del Muson dei Sassi, dietro la trattoria Ceccarello, e che corre parallela al ponte carrabile già esistente. È notizia di questi giorni che la Regione Veneto ha accolto la richiesta di contributo per la sua realizzazione, presentata dal Comune attraverso la partecipazione al Bando “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”, erogando metà della spesa prevista, pari a 350 mila euro. Tramite l’utilizzo dell’avanzo di bilancio l’altra metà del costo sarà sostenuta dal Comune di Vigodarzere. La passerella rappresenta il primo stralcio del più ampio progetto ciclabile che raggiungerà il centro della frazione di Terraglione, che poi proseguirà fino al centro di Tavo ripercorrendo il sedime dell’antico percorso denominato “Strada della Regina”, parallela all'attuale SP87, e passando per via Spinetti e via Fornace. Questo secondo stralcio è in fase di progettazione.

Ciclabile Curtarolo

Il 29 luglio si è tenuta una conferenza di servizi decisoria alla quale hanno partecipato i due Comuni di Vigodarzere e Curtarolo, insieme al Servizio forestale regionale, al Genio civile, alla Soprintendenza, al consorzio di bonifica Acque risorgive, a Etra e a Snam rete gas. Oggetto della riunione: la ciclabile che unirà Vigodarzere a Curtarolo, per poi collegarsi alla ciclabile Ostiglia- Treviso. Una pista che i due Comuni hanno pensato già nel 2014, sottoscrivendo un apposito protocollo, al quale è seguita una convenzione nel 2018. L’opera, in fase ormai d’appalto, è finanziata per un milione 20 mila euro dalla Regione Veneto, 89.400 euro da Vigodarzere e 208.600 da Curtarolo. Il termine dei lavori è previsto per dicembre 2023.

Ciclabile via Manzoni

A completare l’anello ciclabile sarà una pista che dal ponte della Libertà al confine con Limena, correndo lungo la sommità arginale del fiume Brenta e percorrendo la ciclabile lungo via Marconi a Saletto, arriverà fino a via Manzoni. Qui, passando il sottopasso, salirà sull’argine del torrente Muson dei Sassi andando a congiungersi alla passerella del Terraglione. L’opera è in fase di affidamento dell’incarico di progettazione, prodromica al reperimento del finanziamento per coprire il milione di euro del suo costo.

Parcheggio scambiatore per bici

All’interno dell’anello ciclabile si inserisce infine un “parcheggio scambiatore per bici dell’Alta Padovana”: il Comune di Vigodarzere ha ottenuto un contributo di 500 mila euro dalla Provincia di Padova, per sistemare e attrezzare l’area sterrata situata nei pressi del ponte della Libertà, affinché diventi un luogo nel quale posteggiare l’auto per salire sulla propria bicicletta e da lì raggiungere volendo l’Ostiglia, Camposampiero e, anche Carmignano di Brenta, approfittando dei tratti ciclabili arginali.