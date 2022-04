La pista ciclabile dell'Arcella dedicata ai due "nemici" Bordignon e Mazzetto

La lunga pista ciclopedonale da via Antonio da Murano a Via Induno è stata intitolata ad Angelo Bordignon e Giulio Mazzetto. Siamo all'Arcella. Il primo è lo storico presidente del quartiere Nord ai tempi del sindaco Flavio Zanonato, mentre il secondo è stato il vicepresidente del quartiere per la Lega. Una sorta di don Camillo e Peppone. Bordignon è morto nel 2017, mentre Mazzetto, fratello maggiore della più nota Mariella ex sottosegretario leghista all'Istruzione, è deceduto nel 2013. «La richiesta d'intitolarla a queste due persone ci è arrivata direttamente da un gruppo di cittadini - spiega l'attuale presidente della consulta Nord, Etta Andreella - .Effettivamente sia Bordignon che Mazzetto sono due persone, che, anche se con orientamenti politici diversi, hanno fatto molto per la crescita sociale del quartiere più grande della città, che conta circa 40 mila abitanti. È giusto che siano ricordati anche per il futuro. Alla cerimonia formale, che si terrà il 30 aprile, dovrebbe intervenire anche il sindaco Sergio Giordani».