Più pazienti per i medici di base

Martedì 4 gennaio il consiglio regionale ha approvato anche una nuova delibera sui medici di base valida fino al 31 dicembre 2022.

Medici di famiglia

«Ad oggi 500 comuni del Veneto sono senza medici di famiglia e nei prossimi 3-4 anni altri 400 andranno in pensione. Per questi motivi abbiamo autorizzato i dottori ad alzare il massimale di assistiti da 1.500 fino a 1.800 pazienti - spiega l'assessore Manuela Lanzarin -. Nel frattempo 600 medici sono in graduatoria e altri 400 si stanno formando quindi nei prossimi mesi il Veneto ha un potenziale di circa mille assunzioni. Ai medici di famiglia saranno riconosciuti due euro per ogni ulteriore assistito. I medici in Veneto ci sono: 600 in graduatoria più altri 400 che si stanno formando però molto spesso finiscono per prendere altri incarichi invece». Novità anche per le guardie mediche aumentate da 23 a 40 euro l'ora, stessa tariffa del personale delle Usca.