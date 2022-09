Scuola, Piva: «Una liberazione vedere i ragazzi senza mascherine. Tornare indietro sarebbe un dramma»

«E' stata una liberazione vedere bambini, ragazzi e insegnanti senza mascherina. Una sensazione bellissima e che speriamo non si debba tornare indietro, perché sarebbe difficilissimo sotto tutti i punti di vista». L'assessora alla scuola Cristina Piva, oggi 12 settembre, ha partecipato al ritorno in classe visitando il quarto istituto comprensivo all'Arcella. «In quella scuola c'è uno spaccato di mondo. Dalle ragazze col velo, ai cinesi, africani e ovviamente italiani – racconta - .Credo che questa sia la direzione giusta per una vera integrazione».

Covid

Questa mattina sono tornati in classe oltre 100 mila studenti del padovano di vario ordine e grado. Sono cadute le restrizioni legate allo stato d’emergenza, ovvero l’obbligo di distanziamento e di indossare la mascherina (l’uso della Ffp2, però, resta per i soggetti fragili, che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid). Vengono meno anche per docenti, amministrativi e Ata le linee guida che lo scorso anno avevano determinato un allontanamento dalla scuola se non immunizzati. Rientrano, in pratica, e dopo le molte polemiche che le sanzioni avevano generato, i prof «no-vax» sospesi in quanto non vaccinati. Anche se, è bene ricordarlo, la situazione continuerà ad essere monitorata, tanto che l’Ufficio scolastico territoriale mantiene aperto il relativo tavolo con Ulss, così come resta nelle scuole la figura del referente covid, che tra l’altro dovrà occuparsi della gestione dei casi positivi. Inoltre, a seconda dell’evoluzione del quadro epidemiologico, saranno fissate norme specifiche per le quarantene e il rientro in classe: «Sarebbe complicatissimo tornare indietro, anche se siamo pronti ad un eventuale livello 2. Ma mi auguro non accada. Oggi comunque non ho ricevuto segnalazioni e posso dire con serenità che il primo giorno di scuola a Padova è andato benissimo»