Stop ai sensi di colpa per la pizza se accompagnata a una dieta equlibrata, lo dice la scienza

Basta sensi di colpa ad ogni fetta di pizza. Perché la pizza fa bene. Lo spiega il dottor Giancarlo Parisi, direttore dell’Unità operativa di Medicina generale dell’ospedale di Piove di Sacco.

La pizza

Mangiare la pizza fa bene. E se lo dice la scienza c’è da crederci. Come riporta l’Ulss 6 Euganea, spesso siamo preda del “cibo spazzatura” che per quanto possa essere gustoso ha pochi minerali e vitamine. Con il rischio di sviluppare obesità e patologie ad essa correlate. La cosa migliore, quindi, è un’alimentazione diversificata, la classica dieta mediterranea (o come diceva la nonna, mangiare un po’ di tutto). Cereali, frutta e verdura ma anche pesce, carne e formaggi nelle giuste quantità permettono al nostro organismo di funzionare come si deve. «Il messaggio positivo della dieta mediterranea è questo e non sta certo nella proibizione di un alimento o nella difesa esclusiva di un altro. Ben venga allora mangiare anche la pizza - dichiara Parisi - che è in linea con i principi della dieta mediterranea. Un’alimentazione ampia nella scelta, frazionata (i 5 pasti al giorno divisi tra prima colazione, snack, pranzo, merenda e cena), che rispetta gli orari e i tempi dei pasti, si armonizza con i ritmi che governano i tempi della digestione, dell’assorbimento e del metabolismo. Tutto questo complesso di buone abitudini, che dovrebbero essere acquisite nell’infanzia, favorisce per tutta la vita, non solo l’adesione a un apporto di nutrienti corretto (nella qualità e nei modi), ma anche la difesa della salute del microbiota. Al contrario, non rispettare i tempi dei pasti e la varietà di scelta degli alimenti, può favorire nel tempo la comparsa di obesità, sindrome metabolica, diabete e disturbi gastrointestinali».