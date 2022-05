Un plafond di 5 milioni da Banca Adria Colli Euganei per gli alberghi delle Terme

Un plafond di 5 milioni di euro per finanziare la ripresa nel settore alberghiero e termale e per venire incontro alle necessità espresse dagli operatori del settore. E’ quanto ha deliberato Banca Adria Colli Euganei nell’ambito di una partnership con Federalberghi Terme Abano Montegrotto e Fidi Impresa & Turismo Veneto per sostenere finanziariamente gli operatori del settore.ù

Broggiato

«Si tratta di un provvedimento straordinario che assumiamo per sostenere in maniera concreta il territorio termale segnato in maniera importante negli ultimi due anni dagli effetti delle chiusure Covid 19 – spiega il Vicepresidente vicario di Banca Adria Colli Euganei, Diego Broggiato. Negli ultimi mesi poi gli ostacoli internazionali negli approvvigionamenti e i rincari dei costi dell’energia hanno fatto emergere una difficoltà crescente anche del settore termale-alberghiero, determinando un notevole aumento dei costi generali di gestione- continua Broggiato. Un incremento che determina aggravi di spesa per i singoli operatori del settore, nell’ordine di decine di migliaia di euro, con un riverbero in termini economici che si riversa su tutta la filiera. Questo nostro intervento- precisa il vicepresidente- che sosteniamo lavorando con i nostri partners progettuali, va nella direzione di finanziare il volano della ripresa in questo bacino di interesse, applicando condizioni particolarmente agevolate nell’accesso al credito».

La garanzia

Le richieste di finanziamento a valere sul plafond messo a disposizione per l’iniziativa potranno transitare tramite le filiali di Banca Adria Colli Euganei o tramite il Consorzio di Garanzia Fidi Impresa e Turismo Veneto, al quale è demandata l’attivazione dell’iter di garanzia consortile all’80% con riassicurazione Medio Credito Centrale. Il plafond è destinato specificatamente a favore delle aziende e degli operatori del settore alberghiero dei Comuni termali dei Colli Euganei. «Nello specifico- spiega il Tiziano Manfrin, Direttore generale di Banca Adria Colli Euganei- si tratta di finanziamenti rateali compresi nella forbice tra 50 mila euro e 200 mila euro per partiva iva, della durata di 18 mesi con 6 mesi di preammortamento. In ogni caso il personale delle filiali della Banca e di Fidi Impresa e Federalberghi è a disposizione per fornire tutti i dettagli dell’operazione».

Federalberghi

«Attualmente le società operative del settore alberghiero della zona termale iscritte a Federalberghi sono circa 80 »- spiega Emanuele Boaretto, Presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto. «La zona termale- aggiunge Mauro Rocchesso, direttore di Fidi Impresa & Turismo Veneto - è da sempre un importante traino dell’economia della Provincia di Padova e vanta un elevato numero di operatori diretti ed indiretti: nel suo insieme un bacino di interesse economico-culturale strategico per il Veneto». Agire con tempestività. Questa è la parola d’ordine per essere propositivi ed incisivi. «La partnership che abbiamo messo in atto con questo accordo e con il plafond messo a disposizione da Banca Adria Colli Euganei – conclude Marco Gottardo, direttore di Federalberghi Terme Abano Montegrotto - costituisce un’occasione importante per i gli albergatori delle Terme. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di assicurare concretezza e velocità di esecuzione».