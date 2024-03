Dal Pnrr un milione di euro per i luoghi simbolo dell'accoglienza: ex Gabelli e casetta Borgomagno

La Casetta Borgomagno e l’Ex Gabelli sono due luoghi strategici e punti di riferimento per l’accoglienza nella nostra città. La prima eroga servizi quali l’Ascolto e l’Orientamento ai servizi socio-sanitari, abitativi e lavorativi, lo sportello di supporto psicologico e il servizio Docce. La seconda invece è un edificio destinato all’accoglienza invernale delle persone senza fissa dimora. Grazie al Pnrr, attraverso la Missione 5 dedicata all’inclusione e la coesione, viene ora finanziata la ristrutturazione dei due edifici, per un importo complessivo di 910.000 euro: un intervento di miglioramento della qualità dei servizi dedicati all’emarginazione delle persone adulte, riducendo al contempo il consumo energetico degli edifici.

Il via libera della giunta

La Giunta odierna ha discusso e approvato il progetto esecutivo, ora si procederà con la gara di appalto e i lavori saranno affidati in autunno. Durante i lavori non verranno interrotti per un periodo prolungato i servizi erogati alla Casetta Borgomagno, mentre per la Ex Gabelli verranno programmati in sintonia tra il settore Lavori Pubblici e il Settore Servizi Sociali in modo che non comportino la perdita di posti per l’accoglienza invernale. L’assessora ai servizi sociali Margherita Colonnello afferma: «Sono molto soddisfatta di questa possibilità che ci viene data grazie ai fondi PNRR. Migliorare gli edifici in cui eroghiamo alcuni servizi fondamentali come la prima accoglienza, l’orientamento, l’accoglienza invernale e le docce aumenta la qualità degli stessi. Si tratta di un progetto che va in continuità con la nostra azione di rendere Padova una città sempre più accogliente, non solo in senso quantitativo ma anche qualitativo. I lavori verranno programmati non solo dopo un confronto tra settori per ridurre al massimo eventuali disagi, ma anche con tutte le realtà che ci accompagnano nella gestione di questi servizi, in modo da mettere sempre davanti le esigenze delle persone cui sono rivolti».