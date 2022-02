Pnrr, Ater Padova ottiene tre milioni di euro per ristrutturare 114 alloggi

114 alloggi attualmente sfitti verranno presto messi a disposizione dei cittadini del capoluogo e della provincia: Ater Padova ha infatti ottenuto un importante finanziamento che rientra nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Alloggi Ater

Si tratta di quasi 3 milioni di euro che permetteranno all’azienda di ristrutturare, con una manutenzione straordinaria, le case che si trovano all’interno della città di Padova e nei Comuni della provincia. I lavori riguarderanno principalmente la messa a norma degli impianti oltre che di un generale rifacimento degli alloggi interessati. Un’operazione che rientra nell’ampio Piano di investimenti programmato da Ater Padova per i prossimi anni. L’obiettivo è quello di soddisfare le richieste di alloggi di edilizia residenziale pubblica e contestualmente attuare politiche di miglioramento della qualità dell’abitare che l’Ente ha messo al centro della propria programmazione. Dichiara Tiberio Businaro, presidente di Ater Padova: «I quasi 3 milioni di euro sono il primo risultato tangibile ottenuto grazie ad una stretta collaborazione con le istituzioni regionali e nazionali, che oltre a dare risposte sul fronte abitativo contribuirà anche a rilanciare l’economia del nostro territorio. Proprio per questo motivo il mio impegno nell’incontrare i primi cittadini di Padova e provincia continuerà in marniera costante con lo scopo di intercettare opportunità di crescita e sviluppo».