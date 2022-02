Il governo invia a Padova 4 "manager" esperti per intercettare i fondi Pnrr

Sono stati assegnati a Padova (così come alle altre città capoluogo del Veneto) i tecnici esperti che supporteranno il Comune nei procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del Pnrr. Saranno quattro le figure professionali su cui potrà contare l'amministrazione: Dario Fantato (ingegnere civile), Claudio Melillo (esperto giuridico), Pier Paolo Rialto (geometra) e Maria Alfonsina Stuppia (architetto pianificatore esperto in procedure d’appalto). I quattro tecnici avranno funzione di coordinamento anche per gli altri comuni della provincia. Il loro incarico è strettamente legato all’attuazione dei progetti che sono finanziati dal Pnrr e che quindi hanno necessità di rispettare cronoprogrammi e procedure particolarmente rapide ma contemporaneamente di significativa complessità.

Giordani

«I tecnici dei nostri settori sono molto bravi e preparati, come si vede dal numero di progetti già pronti che sono stati già stati approvati dal governo sia in ambito Pnrr che in altre linee di finanziamento - dice il sindaco Sergio Giordani - ma naturalmente la quantità di lavoro che dovremo affrontare anche nella fase di realizzazione delle opere è veramente significativa e quindi questo aiuto che il governo ha messo a disposizione a noi, così come agli altri comuni capoluogo è importantissima. Sono certo che i quattro professionisti lavoreranno benissimo con i nostri staff e che assieme riusciremo a dare un ulteriore impulso ai progetti che stiamo realizzando grazie al PNRR con l’obiettivo di dare concretezza alla città dei prossimi anni».