Pnrr, la Provincia nomina la Cabina di Coordinamento: i cinque sindaci eletti

L’assemblea dei sindaci si è riunita nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 luglio, nella Sala 99 della sede della Provincia di Padova in Piazza Bardella per esprimersi sulla modifica dello Statuto della Provincia. Con voto unanime dei 66 primi cittadini presenti e delegati, è stata adottata la possibilità di svolgersi anche da remoto attraverso videoconferenza.

Modifica

Inoltre è stata approvata la modifica che fornisce maggiori dettagli sull’organizzazione degli uffici provinciali, dei servizi e delle modalità di reclutamento del personale, introducendo anche l’intesa fra Provincia e Comuni. Solo attraverso la modifica dello Statuto, infatti, sarebbe stato possibile introdurre qualsiasi variazione gestionale, poiché esso è l’atto che contiene le norme fondamentali dell’organizzazione della Provincia; la titolarità delle modifiche è assegnata, dopo la Riforma, all’Assemblea dei sindaci, il nuovo organo introdotto in seguito all’eliminazione della Giunta e alla riforma del Consiglio.

Pnrr

L’assemblea, alla quale ha partecipato il dottor Claudio Chianese che è il nuovo segretario generale dell’Ente, si è inoltre espressa in relazione alla costituzione dei delegati alla Cabina di coordinamento per la definizione dei programmi e degli interventi previsti dal Pnrr in ambito provinciale. Cinque le candidature pervenute, corrispondenti ai delegati eletti: Luca Pierobon, sindaco del Comune di Cittadella (area Alta Padovana, 60 voti ricevuti); Roberto Zanovello, vice sindaco del Comune di Vigodarzere (Area Cintura Urbana, 55 voti); Lucia Pizzo, sindaco del Comune di Piove di Sacco (Area Padova Sud-Est, 56 voti); Matteo Pajola, sindaco del Comune di Este (area Padova Sud-Ovest, 59 voti); Nicola Zordan, sindaco di Veggiano (Area Terme-Colli, 45 voti). In merito ai componendi della Cabina di coordinamento, l’Assemblea si è espressa approvando la delibera con 65 voti a favore e un astenuto, mentre l’immediata esecutività ha raccolto il parere unanime di tutti i rappresentanti dei Comuni presenti.