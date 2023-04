Bando Pnrr vinto: le Cucine economiche popolari cambieranno sede

Una notizia così importante val bene una conferenza stampa solenne: le Cucine economiche popolari si preparano - quantomento psicologicamente, visto che bisognerà attendere almeno tre anni - a cambiare sede.

Cucine economiche popolari

Ma non via: rimarranno infatti in via Tommaseo, ma dal civico 12 si sposteranno al civico 47, ovvero nei locali che una volta erano occupati dal patronato e dalla canonica del Tempio della Pace. Motivo di tale scelta: la vincita del bando Pnrr a cui la Fondazione Nervo Pasini (che gestisce le Cucine popolari) e la Diocesi hanno partecipato insieme al Comune di Padova, aggiudicandosi la somma di 910mila euro. La quale verrà utilizzata per sistemare gli attuali locali, con la speranza di poterli ampliare. E di renderli a disposizione non solo di chi ha più bisogno, ma dell'intera comunità: l'obiettivo, infatti, è quello di ospitare anche anziani, operai e studenti universitari, al punto che c'è già stata un'interlocuzione in merito con la rettrice Daniela Mapelli per aprire le porte in futuro anche a chi, ad esempio, frequenterà la nuova Scuola di Ingegneria in Fiera.