Dal Pnrr i fondi per riportare agli antichi splendori tre antichi ponti della città

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una serie di interventi per salvaguardare i ponti della città. Si tratta nella fattispecie di tre ponti in muratura e storici, aspetto che comporterà anche azioni di restauro. «Il pnrr ci sta dando una grande spinta per questo tipo di investimenti. Parliamo di tre ponti che necessitano anche lavori di salvaguardia visto che fanno parte del nostro patrimonio storico». Si tratta del Ponte del Maglio che si affaccia su Canale Santa Chiara. Anticamente si chiamava Ponte della Morte per via di alcune leggende che circondano questo manufatto risalente addirittura al 1246 e che poi nei secoli ha subito lavori e modifiche. Altro ponte che verrà restaurato è l'antico Ponte di San Leonardo, al quale si accede da via Savonarola, che fu dapprima costruito in pietra el lontano 1281 e rinnovato nel 1468, al tempo del Podestà Giovanni Gradenigo e del Capitano Bernardo Giustiniano. Infine anche il Ponte dell'Osservatorio, struttura che risale ai primi dell'800 e si trova nei pressi di un arco da cui poi si procede verso l'oratorio San Michele, rientra in questa tranche di lavori finanziati con il Pnrr per quasi un milione di euro complessivi.