Rocca di Monselice, presentato il progetto di valorizzazione in lizza per il Pnrr

È stato illustrato nella mattinata di giovedì 24 marzo a Monselice il nuovo piano di valorizzazione del Parco della Rocca e dei giardini dì Villa Duodo. Un progetto che è stato presentato al Ministero della Cultura per accedere ai finanziamenti previsti nell’ambito del PNRR, 2 milioni di euro per valorizzare l’identità dei luoghi, dei parchi e dei giardini storici.

Progetto

Sottolinea Francesco Calzavara, assessore regionale al Patrimonio: «La Regione dimostra, con questo progetto, di avere a cuore l’identità della Rocca con il suo patrimonio paesaggistico perché, non solo rappresenta il simbolo di Monselice ma in prospettiva potrà diventare, se riusciremo ad intercettare anche queste nuove risorse, un luogo turistico capace di completare l’offerta artistico-culturale del Veneto. La Regione intende dare impulso ad una serie di lavori che potranno rendere completamente fruibile l’intero complesso ed il suo Mastio. I luoghi, infatti, possono crescere solo se adeguatamente promossi e valorizzati e la Rocca, in questo senso, rappresenta un sito capace di attrarre turismo». Luoghi belli, sicuri, green e contemporanei: questi sono gli elementi che saranno valorizzati nel caso in cui il progetto di valorizzazione della Rocca e dei Giardini di Villa Duodo venisse scelto tra le migliaia dì domande presentate da tutta Italia. Il Veneto si è candidato con due progetti per una superficie verde complessiva di oltre 90ettari. Entro giugno il Ministero della Cultura, avvalendosi di una commissione tecnica, formulerà la graduatoria annunciando i progetti vincitori del bando. «Questo progetto - prosegue Calzavara - nasce in sinergia con l’amministrazione locale e traccia i confini di una collaborazione che intendiamo portare avanti per dare una prospettiva di crescita a Monselice, una perla del Veneto e un patrimonio da conservare e valorizzare. Nel giro dì poco tempo questo luogo troverà la capacità dì ampliare la propria offerta e la progettualità messa in atto sicuramente offrirà una nuova e valida prospettiva per rendere la Rocca una attrazione culturale e turistica del Veneto».

Interventi

L’architetto Elena Cattarossi, di SPAA studio, ha presentato gli interventi che sono stati studiati per offrire una ricaduta immediata sul paesaggio e sulla sua fruizione con l’obbiettivo di valorizzare il patrimonio arboreo. Le azioni previste nel progetto riguardano, in primis, la vegetazione per restituire una carta d’identità del parco, assieme ad un piano di carattere manutentivo del verde esistente per migliorarne la conservazione. Le azioni previste per la componente architettonica comprendono il restauro della scala in prossimità della Locanda Longobarda, l’eliminazione della vegetazione cresciuta spontaneamente e il recupero funzionale del piazzale sul lato nord di Villa Duodo. Infine, le azioni previste per la sicurezza e l’accessibilità hanno lo scopo di rendere più fruibili e sicuri i tratti più esposti del percorso e delle zone visitabili. Un’app dedicata diventerà lo strumento principale per potenziare la comunicazione tradizionale, diventando un elemento centrale della visita che darà informazioni anche in caso di eventi meteo avversi o altre cause di rischio. Alla conferenza stampa, assieme all’assessore Calzavara, erano presenti il sindaco dì Monselice, Giorgia Bedin, la consigliera regionale, Francesca Scatto, l’amministratore delegato dell’Immobiliare Marco Polo, Rozzi Marin, e i tecnici regionali che, sempre nell’ambito di valorizzazione del patrimonio dì Monselice, sono impegnati con le proprie professionalità nel progetto dì realizzazione della nuova scala di accesso permanente al mastio Federiciano, edificato attorno al 1230. Paesaggio, architettura e storia sono, infine, gli elementi racchiusi nel modello tridimensionale della Rocca presentato nel corso della conferenza stampa, studiato sempre dalla Regione del Veneto per offrire un nuovo modello di visita, utilizzando anche la realtà virtuale, di uno dei patrimoni regionali.