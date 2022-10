Il policlinico di Abano dona attrezzature mediche all'ospedale della capitale della Guinea Bissau

Il Policlinico Abano ha donato attrezzature e apparecchiature sanitarie all’ospedale Simao Mendez di Bissau, capitale della Guinea Bissau. La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta oggi 11 ottobre nella casa di cura aponense alla presenza dei vertici della struttura, di Dionisio Cumbà, ministro della Salute del Paese africano, di Michele Cattadori, console, di Leonardo Garilli, presidente di Round Table I Zona, sodalizio che si farà carico della spedizione del container, e di Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme.

Le tecnologie

Il Policlinico Abano ha individuato tra le tecnologie recentemente sostituite. Sono macchinari che saranno utilizzati in sala operatoria, in neonatologia e in altri reparti del nosocomio. Nel dettaglio, al dipartimento chirurgico saranno destinati due apparecchi per l’anestesia, un tavolo operatorio meccanico, 5 lampade scialitiche, un aspiratore, un riscaldatore di sacche di fluidi (ad esempio, di soluzione fisiologica), una video colonna per la laparoscopia, due autoclavi per la disinfezione della strumentazione chirurgica. Il dipartimento materno-infantile riceverà, invece, 15 culle, cinque incubatrici, di cui due per il trasporto neonatale, un’"isola neonatale” che dispone di ciò che è necessario al primo soccorso, al controllo più intensivo e alla stabilizzazione del bambino appena nato, un dispositivo per la fototerapia pediatrica in caso di ittero, uno strumento di laboratorio per preparare i campioni di sangue per la misurazione della bilirubina in caso di ittero e un sistema di riscaldamento neonatale.

Ventilatori

Per i pazienti con problematiche respiratorie, anche causate dal Covid, sono stati individuati 6 ventilatori polmonari. Inoltre, per le attività diagnostiche saranno consegnati un colposcopio, un podoscopio e due ecografi. L’operazione filantropica è stata organizzata dalla Fondazione Leonardo per le Scienze Mediche onlus, “braccio” formativo del Gruppo Policlinico Abano e promotore di numerosi progetti solidali in Italia e all’estero, di cui è referente Alberto Prandin, insieme al console Cattadori. Il trasporto dei beni sarà possibile grazie al contributo messo a disposizione con numerose iniziative di raccolta fondi dal sodalizio Round Table, che si occuperà della spedizione via mare e della consegna in ospedale. La Round Table I Zona è grata di poter partecipare a questo progetto di donazione verso un paese fortemente bisognoso di aiuti come la Guinea Bissau.

La storia

Il Policlinico Abano non è nuovo ad attività umanitarie. Come ha spiegato Alberto Prandin, la Fondazione Leonardo si è occupato della donazione di attrezzature a ospedali della Sierra Leone, del Congo, della Romania e della Macedonia. Inoltre, la onlus, attraverso alcune associazioni, ha sostenuto progetti di adozioni a distanza per più di 40 bambini nel mondo. A suggellare l’iniziativa filantropica è intervenuto anche il sindaco Federico Barbierato.