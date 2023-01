Il Policlinico di Abano riconosciuto presidio ospedaliero: «Risposta ai bisogni di salute del territorio»

La Commissione Sanità e Sociale del Consiglio regionale del Veneto nella seduta di giovedì 13 gennaio, ha espresso parere favorevole all’unanimità al riconoscimento della qualifica di “presidio ospedaliero” al Policlinico Abano di Abano Terme e ha individuato per la struttura sanitaria anche una valenza provinciale.

Soddisfazione

«Accogliamo con grande soddisfazione questa notizia – afferma Nicola Petruzzi, Presidente della Casa di Cura – e siamo orgogliosi per il riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni attribuito alla luce di quanto esaminato e verificato su specifici filoni di attività dall’Azienda Zero e dall’Ulss 6 Euganea. Ringraziamo i due enti per aver valutato attentamente il nostro operato in questo lungo periodo durante il quale abbiamo garantito una costante collaborazione al Servizio Sanitario Regionale e una risposta ai bisogni di salute del territorio, anche durante i momenti più difficili della pandemia. Rinnovando il nostro impegno a un’attiva collaborazione con l’Ulss e la Regione, ringraziamo tutti i nostri operatori per la dedizione e lo spirito di squadra che ci hanno consentito di ottenere questo importante risultato».