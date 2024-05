Tra interrogazioni parlamentari e accuse di spreco, la politica si tuffa sui nubifragi

«Il Governo riconosca lo stato di emergenza». Il senatore dell'Udc Antonio De Poli ieri ha presentato un’interrogazione parlamentare direttamente alla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, dopo i nubifragi che hanno colpito Padova e provincia la notte scorsa e ieri pomeriggio: «L’attenzione rimane alta, purtroppo - continua De Poli - .I bacini di laminazione attivati hanno funzionato e questo ci dimostra quanto sia prioritario garantire una spesa efficiente dei fondi europei e nazionali, a partire dalle risorse del Pnrr, per finanziare gli interventi per la sicurezza idrogeologica dei territori. Serve una pianificazione degli interventi, affinché la prevenzione diventi l’elemento chiave in grado di scongiurare il ripetersi di calamità naturali».

Guarda

«Il nubifragio delle ultime ore ci interroga sulle priorità della politica - aggiunge la consigliera regionale e capolista di Alleanza Verdi Sinistra a nordest per le prossime europee, Cristina Guarda - .Mi chiedo quanti agricoltori e cittadini verranno davvero rimborsati delle perdite economiche e quanto ancora politici irresponsabili continueranno ad autorizzare cementificazione di ettari di terra».

La Lega

Polemica anche la consigliera leghista ed ex vicesindaca, Eleonora Mosco: «Innanzitutto massima solidarietà ai negozianti e ai cittadini che hanno subito ingenti danni. Tra le tante zone senza corrente, ce ne sono alcune che in passato non hanno avuto problemi di questo tipo, ma di recente sono state interessate dai lavori per il tram. Per queste ragioni chiederemo immediata chiarezza» chiude Mosco. «Vogliamo capire se vi sia una correlazione eventuale tra lavori fatti in fretta e male per il tram e i danni subiti da tanti cittadini di alcuni quartieri - chiede l'altro consigliere della Lega, Ubaldo Lonardi - .A Padova l’amministrazione continua a illudere i cittadini con rendering accattivanti e annunci ad effetto, ma dimentica la realtà e l’importanza delle manutenzioni quotidiane: dalle asfaltature alle pulizie delle caditoie servono investimenti seri, serve prevenzione e programmazione. Altrimenti, come sempre, a pagare per l’ incuria saranno i padovani. Serve un cambio di passo, serve responsabilità e serietà nella gestione della città».

Gardini e Venturini

«Le immagini dei danni causati dal maltempo che la scorsa notte ha interessato il territorio padovano e altre zone del Veneto sono drammatiche. Esprimo la mia vicinanza ai cittadini dei comuni di Casale di Scodosia, Montagnana e Monselice, tra i piu colpiti dagli allagamenti e dalle frane, e la preoccupazione per la piena del Bacchiglione prevista in serata. Adesso è il momento dei soccorsi e degli interventi urgenti con Protezione Civile, Vigili del Fuoco e volontari impegnati in queste ore nella gestione dell'emergenza. È anche a loro che va il mio pensiero e il mio grazie» dichiara Elisabetta Gardini, vicecapogruppo Fratelli d'Italia alla Camera. Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio Regionale e vice presidente Anci è intervenuta sulle conseguenze del maltempo che si stanno verificando in varie zone della Provincia di Padova e di tutto il Veneto: «Già da ieri sera sono in contatto con i tanti amministratori del territorio che stanno fronteggiando questa situazione - ha detto Elisa Venturini - per portare la mia vicinanza e per rendermi utile come possibile. E' vero che questi episodi devono essere gestiti e sicuramente si possono mettere in atto delle misure per contenere i danni (pulizia delle caditoie, dei fossati e degli scoli sia in aree private che pubbliche ma anche consolidamento in alcune zone di terreni potenzialmente franosi).

Dobbiamo però anche capire che questi fenomeni sono figli del cambiamento climatico che stiamo vivendo. A cambiare rispetto al passato non è tanto la quantità di pioggia perché la quantità di acqua che cade ogni anno è più o meno sempre la stessa da 30 anni, quello che cambia è la concentrazione e l'intensità: sono queste le condizioni che impediscono alla terra di drenare e assorbire l'acqua, generando i fenomeni che stiamo vedendo.

A questo si aggiunge che lo sviluppo dei quartieri e delle città fa si che l'acqua venga assorbita con più difficoltà ed anche in questo caso gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Certamente bisogna lavorare per prevenire il più possibile queste situazioni di disagio ma dobbiamo anche prendere atto che siamo in condizioni profondamente diverse da quelle del passato».