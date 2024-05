Guerra ai writers dei monumenti: la polizia locale studia l'aumento della multa fino a 500 euro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«All'interno di questa rivisitazione del regolamento di polizia urbana è stato fatto un pensiero particolare verso chi imbratta i monumenti storici della città. Padova è una città che vive di cultura e ha una storia importante che va rispettata». Come anticipato dal Mattino, l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina e il comandante della polizia locale Lorenzo Fontolan, entro l'estate inaspriranno le multe per chi imbratta i muri, aumentando la sanzione dagli attuali 200 euro a 500. Per farlo bisognerà modificare il regolamento urbano.

La tutela

«E' un'idea che insieme alla polizia locale stiamo portando avanti da circa un anno - rivela Bonavina - .E' quasi un anno che stiamo lavorando alle modifiche del regolamento. Tra queste c'è l'inasprimento delle sanzioni verso chi compie questi gesti, ma non perché ci piace multare. Padova ha delle regole ed è giusto che vengano rispettate e che ognuno si prenda le proprie responsabilità. L'obiettivo è quello di tutelare al massimo la città. Ci piacerebbe non dover fare sanzioni, ma ci vogliono per far recepire le regole a tutti. Possiamo metterci tutta la buona volontà a fare opera di prevenzione, che per quanto mi riguarda viene prima delle repressione, ma poi dobbiamo anche ammettere che a volte non funziona così».

Il daspo

Oltre ai writers, nel mirino ci sono finiti anche gli spacciatori e la possibilità di poter applicare verso di loro il daspo, quindi l'allontanamento e il divieto di frequentare alcune zone della città. Il nuovo regolamento potrebbe anche allargare le aree attualmente previste in cui adottarlo, ampliandolo oltre il centro storico e le mura del Cinquecento, individuandone altre, partendo da dove sono arrivate più segnalazioni dalla polizia locale: «Stiamo rivedendo anche quella parte e valutando dove ci sono stati più interventi della polizia locale - conferma l'assessore - .Una volta che tutto sarà pronto ne parleremo con il sindaco e porteremo avanti l'iter fino al consiglio comunale. Su queste modifiche stanno lavorando i vertici del Comando».