Partiti i controlli antibivacco della polizia locale in barca: «Vigileremo i fiumi»

«»Dall'inizio del mese di luglio la Polizia Locale di Padova ha ripreso il servizio di pattuglia e perlustrazione dei corsi d’acqua della città, con l’impiego del natante in dotazione al Corpo. L'equipaggio a bordo dell'imbarcazione che solca i fiumi e i canali, è affiancato lungo tutto il percorso fluviale ad una pattuglia di agenti motociclisti che percorre i lungargini interessati dal controllo. Questo particolare servizio consente agli operatori di polizia di vigilare efficacemente su quelle zone della città che sono difficilmente accessibili e verificabili durante il pattugliamento ordinario effettuato da terra con i veicoli di servizio. Con l'avvio della perlustrazione fluviale sono state effettuate alcune segnalazioni utili a migliorare il decoro urbano, sono stati effettuati alcuni controlli a persone e veicoli da parte degli Agenti in moto, dando un ulteriore segnale di puntuale presenza, presidio del territorio e sicurezza verso la cittadinanza.

L'Assessore alla Sicurezza Diego Bonavina, nel confermare il prosieguo per tutta l'estate di questo innovativo servizio, precisa: "Il controllo delle acque fluviali da un'altra prospettiva e con un apposito natante ha riscosso l'apprezzamento di numerosi cittadini presenti e curiosi nel vedere delle operazioni di presidio del territorio assolutamente inusuali: queste particolari modalità di controllo consentono di organizzare appositi interventi tesi a scovare accumuli di rifiuti abbandonati in luoghi impervi e lontano dalle strade di passaggio, bivacchi improvvisati che possono alimentare situazioni di degrado e a contrastare la possibile trasformazione di luoghi nascosti e poco accessibili in nascondigli riparati per il commercio di sostanze stupefacenti. Ci abitueremo presto a vedere la Polizia Locale pattugliare in questo modo i nostri corsi d’acqua."