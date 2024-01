Nuova sede della polizia locale, gli agenti propongono il Prà ma la giunta ha già un immobile

La denuncia delle condizioni delle sedi di lavoro della polizia locale da parte dei sindacati inizia ad avere i primi risultati. Lunedì l'assessora alle Risorse Umane Margherita Cera riceverà tutti i dirigenti di Palazzo Moroni interessati per analizzare il caso, avendo lei per prima già condiviso con molti dipendenti la propria personale comprensione della situazione. Cambiarsi due piani sotto terra, tra armadietti condivisi e spazi angusti non è esattamente ciò che Cera desidera per gli agenti, così come essere invasi dai rifiuti "esplosi" dai tubi di scarico. Dopo questa riunione incontrerà anche i sindacati, probabilmente tra la fine del mese e la prima settimana di febbraio. Una delle ipotesi è anche quella del cambio di sede per la polizia locale.

Trasloco

Da Palazzo Gozzi, sede contestata dagli agenti per le precarie condizioni, potrebbero essere trasferiti in un altro immobile di proprietà comunale, che sarebbe anche già stato individuato, ma non ancora condiviso. Questo sarebbe già un passo in avanti rispetto a questa estate, quando davanti alla richiesta di una nuova sede, l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina avev risposto che manvacano i fondi per immaginarne una. Per quetso diventa più probabile che si decida di utilizzarne una di proprietà, magari già pronta e attualmente già ad uso ufficio. Gli agenti avevano proposto il trasloco dei dipendenti che lavorano a Palazzo Gozzi nell'altra sede di Prato della Valle, nella Loggia Amulea, l'unica delle cinque in condizioni più che accettabili. Per farlo bisognerebbe trasferire a loro volta alcuni lavoratori dei settori Tributi e Anagrafe e gli uffici dei messi comunali. L'amministrazione però avrebbe escluso questa possibilità, iniziando una serie di sopralluoghi nei propri immobili per trovare delle alternative.