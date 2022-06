Fns Cisl: «Più sicurezza per le donne e gli uomini della polizia penitenziaria»

«L’evento di oggi è stato l’occasione per onorare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria e per ricordare ai vertici dell’Amministrazione Distrettuale le criticità che incombono quotidianamente sul loro lavoro». Lo ha detto il delegato della Fns Cisl Padova Rovigo Antonio Landino a margine della cerimonia di oggi 28 giugno per il 205esimo anniversario dalla fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria, svoltasi questa mattina al Bo. «Una Polizia che in oltre due secoli di storia si è evoluta in termini di umanità, competenze e professionalità – ha aggiunto Landino – Uomini e donne in uniforme che lavorano al servizio della comunità, per i quali chiediamo il rispetto di quei diritti che ne rendano sicura e dignitosa l’attività al servizio dello Stato».

Detenuti

Una delle criticità per le quali l’Fns Cisl chiede una rapida soluzione è la gestione dei detenuti affetti da turbe psichiche. Le Rems (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), che dal 2017 avrebbero dovuto sostituire gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, soffrono di una cronica carenza di personale. «Il risultato – spiega Landino – è il riversamento di soggetti detenuti, affetti da turbe psichiche, nelle carceri venete e di tutta Italia. E le conseguenze di tutto questo ricadono esclusivamente sul personale di Polizia Penitenziaria che paga con lesioni e contusioni l’intento di garantire la sicurezza per se stessi e per i detenuti. Di fronte a questo scenario, a centinaia di segnalazioni e alle soluzioni proposte dal sindacato, l’Amministrazione Penitenziaria assiste da spettatore silenzioso. E’ impellente l’esigenza di un intervento strategico, non solo pratico, ma anche giuridico, che affronti concretamente questi problemi». L’Fns (Federazione Nazionale della Sicurezza) è il sindacato della Cisl~fondato nel 2009 per rappresentare i lavoratori dei~Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato.