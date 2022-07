Selvazzano, rinnovata la polizza "città sicura" per le vittime di furti, scippi e rapine

E’ stata rinnovata anche per quest’anno la polizza di assistenza per i residenti vittime di furti, scippi, rapine. «Un aiuto concreto ai selvazzanesi – spiega il sindaco di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi – per sentirsi più sicuri a casa propria con una polizza di assistenza, completamente gratuita per i Cittadini, nel caso di furti, scippi e rapine. Oltre ai supporti per chi subisce un furto, con la stessa Polizza, viene messa a disposizione una centrale operativa con medici e personale qualificato per dare informazioni sanitarie. Un numero attivo 24h su 24 con uno staff medico sempre pronto a rispondere nel caso di dubbi è una grande opportunità perché chiamando questo numero si ricevono risposte da professionisti competenti. Inoltre c'è la possibilità di attivare un servizio di consegna a domicilio di farmaci per chi è solo, ne ha la necessità e non può muoversi, pagando semplicemente il costo del farmaco, il servizio è del tutto gratuito».

La polizza

La polizza di assistenza per i cittadini è un’iniziativa dal 2010 del Comune di Selvazzano Dentro nell’ambito del patto locale di sicurezza urbana. «Con il rinnovo della polizza di assistenza – sottolinea l’assessore alla sicurezza, Giacomo Rodighiero – fino al 30 giugno 2023 i nostri cittadini avranno a disposizione uno strumento attivo 24h su 24 e tutti i residenti del Comune di Selvazzano Dentro potranno usufruire gratuitamente in automatico delle garanzie previste, l'unica condizione che viene posta affinché il servizio sia gratuito è che si denuncino immediatamente i reati subiti alle Forze dell'Ordine. Consigliamo a tutti i Cittadini di registrare sul proprio cellulare il numero verde gratuito 800 212480. L’amministrazione comunale si è posta come obiettivo l’attuazione di strumenti di intervento sulla sicurezza urbana e l’assistenza delle vittime dei reati mediante una serie di iniziative volte a rendere sempre più incisivo l’impegno a favore dei cittadini, in particolare rivolto alla tutela delle fasce più deboli. Ad integrazione delle attività di prevenzione e repressione poste in essere sul territorio comunale da parte delle forze dell’ordine per combattere la micro-criminalità, questa polizza assicurativa è volta a tutelare i nuclei familiari residenti a Selvazzano Dentro dai danni subiti alla propria abitazione in seguito a furti e rapine uno strumento concreto per venire incontro alle esigenze di sicurezza e assistenza richieste dalla popolazione». La polizza ha durata annuale e scade alle 24 del 30 giugno del 2023.