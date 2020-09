Selvazzano: polizza di assistenza per residenti vittime di furti, scippi o rapine

È stata rinnovata anche per quest’anno la polizza di assistenza per i residenti vittime di furti, scippi, rapine. «Abbiamo sempre ritenuto – afferma il sindaco di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – che l’agire di un’amministrazione deve consistere soprattutto nel generare idee per il miglioramento della Città, tradurle in risultati nel più breve tempo possibile e nel dar loro continuità se sono efficaci. E’ il caso di questo servizio per le famiglie della nostra Città che viene rinnovato: un concreto aiuto ai Selvazzanesi per sentirsi più sicuri a casa propria con una Polizza di assistenza (completamente gratuita per i Cittadini) nel caso di furti, scippi e rapine».

La polizza

«Inoltre- prosegue il sindaco- con la stessa polizza, viene messa a disposizione una centrale operativa con medici e personale qualificato per dare informazioni sanitarie e consigli medici (strutture sanitarie pubbliche o private, ubicazione e specializzazioni; farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni; preparazione propedeutica ad esami diagnostici; profilassi da seguire in previsione di viaggi all’estero) oltre che indicazioni ed organizzazione della consegna di farmaci a domicilio». La polizza di assistenza per i cittadini è un’iniziativa del Comune di Selvazzano Dentro nell’ambito del patto locale di sicurezza urbana. «È una forma di assicurazione a favore di tutti i residenti contro furti, rapine e scippi avvenuti sul territorio – spiega l’Assessore alla Sicurezza Giacomo Rodighiero – Lo strumento della polizza è utile per dare la giusta assistenza a chi purtroppo è rimasto vittima di furti e rapine, ma intenso è anche il lavoro di prevenzione. Tutti i residenti del Comune di Selvazzano Dentro godono in automatico delle garanzie previste, l'unica condizione che viene posta affinché il servizio sia gratuito è che si denuncino immediatamente i reati subiti alle Forze dell'Ordine. È utile conservare la “Carta Assistenza” perché riporta il numero verde e le principali garanzie». La polizza ha durata annuale e scade alle ore 24.00 del 30.06.2021. Per ogni richiesta di assistenza è possibile contattare immediatamente e gratuitamente la Centrale Operativa di UniSalute S.p.A, 24 ore su 24 tutti i giorni, compresi i festivi, al numero verde gratuito 800 212480 oppure dall’estero: prefisso internazionale dell’Italia + 051 6389048. La brochure esplicativa con tutti i riferimenti è in consegna a tutte le famiglie del territorio di Selvazzano Dentro.