Pollini, via al cantiere a palazzo Foscarini: iniziati i lavori per restituire a Padova una vero conservatorio

Iniziati i lavori al palazzo Foscarini, che ospiterà Pollini. Il Conservatorio si trasferisce provvisoriamente a Selvazzano, per permettere finalmente i lavori di ristrutturazione della struttura fatiscente da anni. Da oggi 6 febbraio via ai cantieri, come anticipato dal Mattino di Padova, mentre alla fine del 2025 si ritornerà a suonare e provare. Ma nel frattempo circa700 studenti e 90 docenti saranno dirottati a Tencarola, a Palazzo Ca' Folco Zambelli, grazie all'accordo che il Comune ha raggiunto con l'istituto Clair e la Diocesi per utilizzare l'edificio. Nella nuova sede di Selvazzano saranno 1.510 i metri quadri a disposizione del Pollini.

Il futuro del Conservatorio

Il Conservatorio, grazie al contributo ministeriale di 1 milione di euro a cui si aggiunge il contributo di 1,8 milioni di euro di Intesa Sanpaolo, predispone i progetti e realizza i lavori di consolidamento strutturale, intervento architettonico e messa a norma delle strutture della sede attuale. Per questi lavori, la banca potrà usufruire dell’Art Bonus. Le opere di adeguamento della porzione di Palazzo Foscarini saranno eseguite a cura e spese di Intesa Sanpaolo secondo le specifiche tecniche indicate dal Conservatorio che alla fine lavori firmerà un contratto di locazione a canone agevolato di 89.000 euro all'anno per il suo utilizzo.

I lavori

Verranno realizzati interventi di consolidamento strutturale e antisismico e di superamento delle barriere architettoniche con l’introduzione di un ascensore di grande capienza che possa permettere anche lo spostamento di strumenti musicali ingombranti. Inoltre, è previsto il risanamento e la ristrutturazione completa delle aule con particolare attenzione sia all’isolamento acustico tra aule, sia la qualità acustica delle stesse, in modo diversificato a seconda del loro utilizzo. Sarà realizzata anche la sostituzione dei pavimenti, la sostituzione degli infissi sia interni sia esterni, per garantire il massimo dell’isolamento acustico sia dall’esterno verso l’interno, che viceversa, vista la zona densamente abitata della città. Inoltre, nel cortile interno sarà ridotto il volume che copre parte della facciata del palazzo e nel suo interno troveranno posto il nuovo impianto termico e di condizionamento, visto che tutto l’edificio sarà dotato di sistemi di raffrescamento e riscaldamento delle aule e degli uffici con sistemi molto efficienti ed ecologici. Infine, saranno sistemate la scala monumentale di comunicazione tra i vari piani, la scala esterna per la via di fuga in caso di incendi e il cortile sarà reso più regolare ed ampio con il nuovo ridisegno delle facciate, permettendo un suo utilizzo per rappresentanza nella buona stagione.