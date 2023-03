Lavori al ponte Ariosto, per una settimana possibili disagi tra ospedale e Stanga

Da lunedi 3 aprile, e per tutta la settimana, saranno realizzati importanti lavori di sistemazione, impermeabilizzazione, verifica e riasfaltatura al Ponte Ariosto. Il ponte, che si trova lungo Via Ariosto sulla direttrice della circonvallazione interna che dall’Ospedale porta alla Stanga, non sarà però chiuso. I lavori inizieranno dopo le 9 di lunedi 3, con parzializzazione della sede stradale, necessaria allo svolgimento in sicurezza del cantiere, anche se entrambe le carreggiate del ponte rimarranno fruibili per tutta la durata dei lavori. Probabili disagi quindi alla circolazione delle auto, che inevitabilmente subirà dei rallentamenti in una zona già congestionata dal traffico. Per questo l'amministrazione ha deciso di iniziare i lavori dopo l'ora di punta, cercando di diminuire il più possibile eventuali problemi. L'importo dei lavori è di circa 70.000 euro.