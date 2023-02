Ponte Ariosto vietato ai mezzi pesanti. Troppe criticita, tra un mese lavori di stabilità

Sui due ponti di via Ariosto non potranno più transitare mezzi pesanti superiori a 26 tonnellate. Dopo alcune verifiche sui due viadotti che affacciano sul Piovego e sul Roncajette in zona Stanga, sono emerse alcune criticità che hanno portato poi alla decisione dell'amministrazione comunale di limitare il passaggio degli autoarticolati. Entro un mese ci saranno lavori di impermeabilizzazione.

Micalizzi

«Questo testimonia che da parte del Comune c'è un costante controllo sulla sicurezza dei ponti della città», commenta il vicesindaco, Andrea Micalizzi. «Abbiamo sempre le strutture iper sorvegliate e appena notiamo qualcosa che ci fa venire il minimo dubbio interveniamo».Interventi che partiranno sui due ponti di via Ariosto all'inizio del mese di marzo. Probabilmente, questi lavori potranno provocare disagi alla circolazione del traffico