Il pavimento del Ponte Darwin compromesso dal maltempo, lavori urgenti e disagi sulla viabilità

Il servizio Manutenzioni del settore Lavori Pubblici del Comune informa che oggi pomeriggio, 17 maggio, a partire indicativamente dalle ore 13.00, sarà effettuato un intervento urgente e improcrastinabile di messa in sicurezza di un tratto della pavimentazione sul viadotto Darwin in direzione nord, gravemente ammalorato a seguito delle condizioni meteorologiche in atto.

Viabilità

Per tale esecuzione si renderà necessario il restringimento della carreggiata mediante chiusura al traffico veicolare delle due corsie di destra, operazione già in corso per ragioni di sicurezza della circolazione stradale. Resterà aperta al traffico la sola corsia di sinistra con il dovuto segnalamento e limitazioni di velocità.