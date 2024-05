Il Ponte Darwin si rifà il "parquet", ok della giunta alla nuova pavimentazione

La giunta Comunale, su proposta del vicesindaco Andrea Micalizzi ha approvato, con un finanziamento di 250 mila euro, il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della pavimentazione di Ponte Darwin. Tale manutenzione risulta necessaria in quanto la pavimentazione stessa risulta deteriorata a causa di fenomeni quali le escursioni termiche, il traffico intenso e le condizioni meteo avverse. I lavori, il cui inizio è previsto per l’autunno a conclusione dell’iter di assegnazione dell’appalto, riguarderanno in particolare la corsia di direzione nord-sud che collega Corso Irlanda a Corso Argentina, in quanto la corsia gemella ha avuto già l’anno scorso un importante progetto di recupero.

Il vicesindaco sottolinea: «Continua senza sosta l’impegno dell’Amministrazione per garantire piena sicurezza e agibilità alle nostre infrastrutture viarie. L’intervento per la ripavimentazione di Ponte Darwin era più che mai necessario e urgente, ma non sarà l’unico che riguarderà il ponte. Possiamo considerarlo quasi un primo stralcio di un progetto di manutenzione più ampio, che stiamo portando avanti con determinazione».