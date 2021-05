“Ponte della fabbrica” sul canale Battaglia: al via il progetto di fattibilità

Al via la progettazione per la ricostruzione del “Ponte della fabbrica” sul canale Battaglia. Gli uffici dell’area Tecnica Viabilità della Provincia di Padova stanno lavorando per il nuovo intervento viario che è inserito nella terza annualità del programma triennale 2021/23 delle Opere Pubbliche per l’importo complessivo di 3 milioni di euro.

Ponte della fabbrica

Spiega Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova: «La realizzazione di un nuovo ponte sul Canale Battaglia è la soluzione ideale anche per il traffico pesante, che potrebbe raggiungere la zona industriale di Albignasego senza gli attuali intoppi. È da anni che si parla di questo problema, ma a breve avremo la soluzione, un’occasione imperdibile per cancellare questo collo di bottiglia che strangola il flusso veicolare. È prevista la realizzazione di un nuovo ponte sul Canale Battaglia a monte del ponte storico in muratura che necessita di costante monitoraggio e che verrà successivamente declassato ad attraversamento ciclo-pedonale. Il progetto è stato impostato sulla base delle disposizioni della Soprintendenza ai Beni Culturali per quanto riguarda la tutela del ponte storico esistente e la distanza da tenere per la realizzazione del nuovo ponte. L’intervento viene, inoltre, sviluppato in stretta collaborazione di ANAS per la nuova soluzione progettuale dell’intersezione sulla SS16 mediante rotatoria. Il progetto viene condiviso anche con il Genio Civile di Padova e con i Comuni di Abano Terme ed Albignasego». Per la realizzazione dell’opera è previsto inoltre il nuovo innesto sulla SS n.16 Adriatica mediante una rotatoria in Comune di Albignasego in sostituzione dell'attuale incrocio semaforizzato che causa frequente congestione del traffico. Sarà realizzato anche il raccordo del nuovo ponte con la SP n.61 "della Fabbrica" in Comune di Abano Terme. Sono in corso i confronti tecnici con le Amministrazioni Comunali competenti, in attesa di un incontro con l’ANAS per verificare le dimensioni della rotatoria. Il progetto sarà inoltre sottoposto a richiesta di finanziamento ministeriale nell'ambito dei programmi di costruzione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti.