Il ponte sul fiume Fratta riaprirà a breve per i mezzi leggeri: si prevedono altri lavori di manutenzione

Sarà riaperto il ponte sul fiume Fratta a Piacenza d’Adige, chiuso temporaneamente nella giornata di lunedì 18 ottobre per precauzione. La Provincia di Padova ha incaricato immediatamente un tecnico strutturista che martedì 26 ottobre ha effettuato un’ispezione.

Il risultato dell’ispezione

«Allo stato attuale – ha detto Fabio Bui, presidente della Provincia - i dati emersi dalla relazione ci consentono di riaprire per il transito dei mezzi leggeri fino a 35 quintali. Procederemo comunque con un intervento di consolidamento locale del calcestruzzo alla base delle pile che sarà realizzato nei prossimi giorni e che consentirà la riapertura del manufatto per veicoli fino a 20 tonnellate di portata. Nel frattempo stiamo procedendo con la progettazione, già avviata alcuni mesi fa, per il rifacimento del ponte con una nuova struttura in acciaio a campata unica, che sarà realizzata nel 2022». La scarsa regimazione idraulica, dovuta alla mancanza di piogge, ha portato alla luce in questi giorni le strutture ammalorate nell’alveo del fiume che per un’altezza di 30 centimetri sopra la fondazione è risultata degradata. L’indagine ha rilevato la corrosione delle barre di armatura e l’erosione del calcestruzzo alla base delle pile, per la parte che solitamente è sommersa dall’acqua. «Si tratta di manufatti – ha concluso Bui - che necessitano di interventi di recupero e rinforzo strutturale e per i quali è necessario intervenire ma i manufatti sono sotto controllo e devono conservare nel tempo le caratteristiche di affidabilità e la capacità di supportare in sicurezza i carichi utili. Tutto il territorio è stato messo sotto la lente di ingrandimento, sono stati verificati la consistenza dei materiali, delle opere in calcestruzzo, dell’elasticità dell’acciaio. Abbiamo mappato tutta la provincia di Padova per avere una conoscenza completa delle caratteristiche dei ponti ed è stato predisposto un controllo sistematico delle condizioni statiche e di conservazione delle strutture».