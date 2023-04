Al via i lavori sul ponte sul Fosso Vandura. Verrà abbattuto e ricostruito: strada chiusa per 6 mesi

Inizieranno la prossima settimana i lavori di abbattimento e ricostruzione del ponte sul Fosso Vandura lungo la SP n. 78 (Via Rettilineo) nel Comune di Santa Giustina in Colle. L'intervento prevede la ricostruzione del ponte, che sarà in acciaio ad un'unica campata di luce 18 metri con una sezione stradale adeguata di 7,50 metri. Il nuovo ponte offrirà così una soluzione moderna e sicura per il transito veicolare, con un limite di portata conforme alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

Disagi e costi

Per eseguire i lavori, la strada dovrà essere chiusa per 6 mesi e il traffico di attraversamento verrà deviato verso San Martino di Lupari lungo le SP n.22 fino ad Abbazia Pisani e SP n.39 fino a Lovari. La pista ciclabile rimarrà invece transitabile attraverso la passerella pedonale esistente. Il costo complessivo dell'intervento, pari a 690 mila euro, è finanziato principalmente con fondi ministeriali. “La Provincia di Padova offre con questa infrastruttura una soluzione definitiva alla comunità locale”, commenta Marco Schiesaro, consigliere con delega alla Viabilità. “Ringraziamo tutti i cittadini per la comprensione e la pazienza durante i lavori, che si concentrano all’inizio della stagione calda e con le scuole chiuse per ridurre al minimo i disagi e agevolare la velocità di costruzione dell’opera”.